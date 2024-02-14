رئيس جامعة المنيا يترأس مجلس كلية الآداب

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجلس كلية الآداب؛ وذلك لمتابعة مدى سير العملية التعليمية، وعرض الرؤى والخُطط المستقبلية للكلية والجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف ماهر، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام بها.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع، الرؤية العامة للجامعة، للارتقاء المستمر بمستوى العملية التعليمية، والوصول إلى أحدث الطرق الحديثة في التعلم، وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات العصرية، وتلبية احتياجات سوق العمل، موجهًا بضرورة العمل على تطبيق نظم معايير ضمان الجودة والاعتماد لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، وتقديم أفضل خدمة تعليمية؛ للحفاظ على رفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا.

كما طالب رئيس الجامعة أعضاء المجلس، بالعمل على استحداث وتطوير برامج جديدة، وتقديم شكلًا متطوراً للمحتوى العلمي يُواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة، وتوصيف البرامج والمقررات لضمان الإتساق بين نواتج التعلم المستهدفة، ومحتوى المنهج وأساليب التعليم والتعلم وطرق التقويم في إطار المعايير الأكاديمية للتعليم العالي.

واستطرد سيادته بالحديث عن خطة الجامعة خلال الفترة القادمة وتزامناً مع احتفال الجامعة خلال عامين باليوبيل الذهبي على إنشائها، والذي يستوجب إعادة شباب أقدم كلياتها وتطويرها، وتحديث موقعها العام على نمط جامعات الجيل الرابع ، والتنافسية بين الجامعات التي سوف تفتتح بنفس الأقاليم تباعًا.