تعطيل الدراسة بجميع مدارس ومعاهد مطروح الأزهرية لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية غدًا الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، نظرا للتوقعات بسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الطلاب.

وشهدت مدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي، موجة من الطقس غير المستقر والتي تضرب شمال البلاد.

ونشطت الرياح الشمالية، والشمالية الغربية العكسية، والرياح، وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة على كافة الأنحاء مع تساقط الأمطار.

وأثرت حالة الطقس غير المستقر والرياح على تحركات المواطنين في عدة شوارع ميادين من مدينة مرسى مطروح.