جهاز المنتخب يتابع استعدادات الشناوى التأهيلية

تتواصل ادارة المنتخب الوطني الاول مع الحهاز الطبى للنادى الاهلى لمتابعة حالة محمد الشناوى بعد ان تعرض لاصابة فى عضلة السمانة فى التدريبات فور عودته من اصابته بخلع فى الكتف، وذلك لحسم مصير الحارس الفترة المقبلة، وترتيب اورق هذا المركز فى مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ووضع العميد حسام حسن اسماء الحراس ال 4 المنضمين لمعسكر المنتخب الوطني المقبل لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.