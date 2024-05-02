ads
الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك شعب كنيسة عين شمس الاحتفال بخميس العهد

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في احتفال خميس العهد، بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس، بمشاركة القس عيد صلاح، راعي الكنيسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة بمنطقة عين شمس كما شارك بالحضور النائب محمد الكومي، والنائب مصطفى النجار، من مجلس النواب ، عن دائرة عين شمس.

خلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "نحتفل في خميس العهد بذكرى حدث تاريخي في عقيدتنا المسيحية، وهو إعلان العبور إلى الخلاص، والخروج من العبودية إلى الحرية ومن الحزن إلى الفرح".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نحن اليوم مدعوون في وقت العشاء الرباني للتأمل بشكل عميق في نعمة الله ونحن نحتفل بالفصح، هذا العمل المعجزي الذي  يتجاوز التذكر  إلى الفعل، والخلاص عبر اعترافنا بخطايانا".

8db114a9-8ff6-4050-bd4b-9d6fae7a8e48
8db114a9-8ff6-4050-bd4b-9d6fae7a8e48
3a5b2b19-8eaa-4b46-b097-8c9b4e39d8d5
3a5b2b19-8eaa-4b46-b097-8c9b4e39d8d5
e2e08f42-73d3-4934-a373-546e28affd79
e2e08f42-73d3-4934-a373-546e28affd79
765a4ad7-64c6-4a2f-9917-c93cadfcecb1
765a4ad7-64c6-4a2f-9917-c93cadfcecb1
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خميس العهد الكنيسة الإنجيلية بعين شمس القس عيد صلاح عين شمس