شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 800 ألف مواطن أجبروا على النزوح قسرًا من رفح إلى خان يونس والمناطق الوسطى، في ظل الهجوم العسكري الذي يشنه الاحتلال على المدينة. وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون بينهم أطفال، في قصف للاحتلال على شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف مجموعة من المدنيين شرق مخيم المغازي، ما أدى لاستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات بينهم أطفال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35،386 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79،366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.