الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتفوق على توتنهام في شوط أول مثير

تفوق فريق تشيلسي على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب ستامفورد بريدج، المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول من مباراة تشيلسي وتوتنهام، إثارة كبيرة منذ انطلاق صافرة الحكم روبرت جونز، حيث تبادل الفريقان الخطورة الهجومية على المرمى، وأهدر اللاعبين العديد من الفرص التهديفية.

أحرز تريفوه تشالوباه هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، من رأسية في الدقيقة 24 من كرة عرضية من زميله كونور جالاجير.

ويحتل فريق تشيلسي، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المرتبة الخامسة وفي رصيده 60 نقطة.

بدأ تشيلسي المباراة، بالتشكيل التالي.

راسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: ألفي جيلكريست - تريفوه تشالوباه - بنوا بدياشيلي - مارك كوكوريلا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - كونور جالاجير - كول بالمر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - ميخايلو مودريك.

بينما دخل توتنهام اللقاء، على النحو التالي.

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فان - إيمرسون

خط الوسط: يفيس بيسوما - بابي سار - برينان جونسون

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - ديجان كولوسيفسكي.