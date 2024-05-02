الدوري الأوروبي.. باير ليفركوزن يحرج روما في الشوط الأول

أحرج فريق باير ليفركوزن الألماني، مضيفه روما الإيطالي على ملعبه الأولمبيكو، بالتقدم عليه بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

بدأت المباراة بضغط هجومي من أصحاب الأرض، حينما تصدت العارضة لكرة البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 21.

وبعد مرور 7 دقائق، نجح الضيوف في قص شريط أهداف اللقاء بهدف عن طريق فلوريان فيرتز من صناعة أليخاندرو جريمالدو.

حاول فريق الذئاب في تعديل النتيجة بعد اهتزاز شباكه بالهدف الأول، ولكن باءت محاولات لاعبيه بالفشل.

ويقدم فريق باير ليفركوزن مستويات رائعة في الموسم الجاري في مختلف المسابقات، وكلل جهوده بالتتويج ببطولة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخ النادي.

تشكيل روما لمواجهة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: كارسدورب - مانشيني - سمولينج - سبينازولا

خط الوسط: كريستاتني - باريديس - بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة روما

حراسة المرمى: كوفاش

خط الدفاع: ستانيشيتش - تاه - تابسوبا

خط الوسط: فريمبونج - أندريخ - جرانيت تشاكا - هينكابي

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - أمين عدلي - أليخاندرو جريمالدو.