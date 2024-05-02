بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمحافظة السويس

أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 في جميع أحياء المحافظة.

تتم عملية التقديم وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2022.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار العمل في الأحياء طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا يوم الجمعة.

كما شدد على ضرورة إعلان الأحياء عن المستندات المطلوبة والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.

ووجه المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، وتبسيط الإجراءات، مع المتابعة المستمرة لملفات التصالح وسير العمل وذلك لزيادة معدلات الإنجاز في كل حي على مستوى المحافظة.

كما تم التأكيد على دعم وحدات المتغيرات المكانية بعدد كافٍ من العاملين بوحدات الجيومكانية ووحدات GIS ومراكز الشبكات، مع تأهيلهم للعمل في هذا المجال.

وشدد المحافظ على أهمية إعداد شهادات بيانات التصالح، والتي يجب أن تتضمن الإحداثيات وتاريخ المخالفة (داخل أو خارج الحيز، داخل أو خارج النطاق) وصورة فضائية وصورة فوتوغرافية للمبنى.

وأكد على سرعة الانتهاء من إصدار قرارات اللجان في الأحياء، مع زيادة عدد هذه اللجان لانجاز الأعمال في الأحياء.

وأشار إلى ضرورة إشراك مهندسي مديرية الإسكان والإدارات الهندسية في تلك اللجان مع التنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجان تحديد نطاق التصالح وسرعة الانتهاء منها وعرضها على وزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.