رئيس جامعة أسيوط يقرر إعادة تشكيل مركز دراسات المستقبل

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً رقم(١٤٨٤) لسنة ٢٠٢٤؛ بتعديل تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات المستقبل بالجامعة؛ (وحدة ذات طابع خاص)؛ لمدة ثلاث سنوات.

نص القرار، تطبيقا لأحكام الماده الثالثة من اللائحة الماليه والإدارية لمركز دراسات المستقبل بجامعه أسيوط (وحده ذات طابع خاص)، تعديل تشكيل مجلس الإدارة ولمده ثلاثه سنوات وذلك على النحو التالي: ا.د/ جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيسا)، ا.د/محمد أحمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب (مديراً للمركز).

وأشار المنشاوي، إلى أنه تمت موافقة وزارة المالية بتاريخ ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٤ على اللائحة المالية والإدارية للمركز ( وحدة ذات طابع خاص)، مؤكدا أن المركز يسهم في وضع خطط مستقبلية لحل مشاكل المجتمع، بوصفه واحدًا من أبرز الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والمختص بإجراء دراسات وأبحاث تتعلق بالسياسات العامة فى مجالات التنمية، وطرح أطر وسياسات؛ لمواجهة المشكلات المجتمعية، وكذلك القضايا السياسية، والقومية، والإقتصادية على المستويين المحلي، والإقليمي، وقضايا التقدم العلمي والتكنولوجي.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد العدوي مدير المركز، أن المركز يوجه اهتماماً خاصاً بالتنمية البشرية، ومشاركة المرأة، ورعاية الطفولة، والقضايا والمشكلات السكانية وأساليب مواجهتها؛ وذلك بمشاركة نخبة من الزعماء والمسئولين الحكوميين من مصر، ومختلف الدول العربية، وإجراء دراسات في مجالات التجارة والإدارة والاقتصاد وغيرها من المجالات ، بالإضافة إلى دعم مهارات الطلاب للالتحاق بسوق العمل.

يضم المجلس فى عضويته كلاً من؛ ا.د/ مدحت مريد صادق الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، ا.د/ محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، ا.د/ داليا حامد جودة أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد الزراعي، ا.د/ محمد عبد العظيم إبراهيم الأستاذ بكلية الهندسة، ا.م.د/ عاطف السيد محمود الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، ا.م.د/ مروة محمد عبد المنعم الأستاذ المساعد بكلية التجارة، ا.م.د/ رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، ود. دينا محمد مراد المدرس بكلية الطب، ود.أحمد الشورى عبد الجيد المدرس بكلية التجارة.

يذكر؛ إنه تم إنشاء المركز بقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم ١٦ بتاريخ ٢١ /٣/ ١٩٩٤، واعتباره وحدة ذات طابع خاص، ويضم المركز 9 وحدات بحثية تغطى اهتماماته المختلفة.

