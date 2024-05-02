العميد يقرر التعامل الرسمي مع صلاح .. ويفضل عدم التدخل في أزمته مع فريقه

قرر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التعامل مع محمد صلاح بشكل رسمي، استعدادا لخوض المعسكر المقبل الذي يواجه المنتخب نظيره بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

كشف مصدر للبوابة نيوز، ان الازمة مازالت مستمر بين حسام حسن ومحمد صلاح والتي كانت بدايتها المعسكر الماضي للمنتخب الودي.

لذلك قرر العميد التعامل مع صلاح عن طريق خطاب رسمي، للانضمام الي المعسكر الرسمي المقبل، دون التدخل في ازمته الاخيره مع مدربه في ليفربول.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.