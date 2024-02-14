محافظ قنا: إجراءات لتوفير كميات السكر المطلوبة للمواطنين

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه سيقوم بتوفير أي كميات مطلوبة من السكر للمواطنين في قنا، مؤكدًا أننا استطعنا توصيل كميات كبيرة في القرى والنجوع في عموم مراكز المحافظة، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير السلع الاستراتيجيه للمواطنين، ويتم تنفيذها بكل دقة، موجهًا كلامه لنواب قنا، أي نائب محتاج أي كمية من السكر في أي قرية سنوفرها فورًا بالتعاون مع مديرية التموين بقنا.

وأضاف أشرف الداودي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مُقدَّم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا.... بأن المحافظة وزعت 500 طن على المواطنين، ومستعدين لتلبية كل الاحتياجات منوها بأن الأزمة سببها ظواهر سلبية من المواطنين، وقد رصدنا عدة تجاوزات سببها جشع من التجار وظواهر غير طبيعية من المواطنين، وقررت تكليف المحافظة مع إدارة التموين في توزيع جميع الكميات المطلوبه بقنا.