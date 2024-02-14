بمشاركة رونالدو.. الفيحاء يفرض التعادل على النصر في الشوط الأول

فرض فريق الفيحاء، التعادل السلبي على نظيره النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

تواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر، وأحدث فاعلية هجومية على مرمى الفيحاء، آخرها كرة في الوقت بدل من الضائع، ولكن تصدى لها حارس المنافس.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، ليتأجل الحسم إلى شوط المباراة الثاني.

ويتصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا، قائمة هدافي النصر في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

بدأ النصر مباراته ضد الفيحاء، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: عزيز بيهيتش - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - أيمن يحيى.