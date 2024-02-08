كأس موسم الرياض.. رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الهلال

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الهلال، في مباراة النهائي من بطولة كأس موسم الرياض.

وتقام منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2023، خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي.

ويقام لقاء ديربي الرياض بين النصر والهلال على ملعب المملكة أرينا، المعقل الجديد للزعيم، حيث تنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر في مواجهة الهلال، إذ يقود الهجوم بجانب البرازيلي أندرسون تاليسكا وعبدالرحمن غريب.

ويجلس السنغالي ساديو ماني على مقاعد بدلاء العالمي، بينما يشارك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في التشكيل الأساسي رفقة أوتافيو، وإيمريك لابورت وأليكس تيليس.

كان فريق النصر بلغ نهائي كأس موسم الرياض، بعدما اكتسح نظيره إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة، في لقاء شهد مشاركة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في دقائق معدودة، بينما غاب كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب الإصابة.

فيما تأهل الهلال للنهائي، بعد تفوقه على إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية لكأس موسم الرياض بنتيجة 4-3.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: نواف بوشل - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبدالرحمن غريب.