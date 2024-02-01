في غياب رونالدو وحضور ميسي.. النصر يكتسح إنتر ميامي بسداسية نظيفة

نجح نادي النصر السعودي في الفوز على إنتر ميامي الأمريكي، بستة أهداف نظيفة، وذلك ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

شهدت المباراة غياب عدد من نجوم النصر السعودي، ومن أبرزهم كريستيانو رونالدو، وذلك بسبب الإصابة، بينما شارك ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونجح البرازيلي تاليسكا في تسجيل هاتريك خلال المباراة، في مباراة سيطر خلالها النصر على مجريات المباراة.