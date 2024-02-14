دوري أبطال آسيا.. رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الفيحاء

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

يحل فريق النصر، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره الفيحاء بملعب الأمير فيصل بن فهد، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر في مواجهة الفيحاء، حيث يقود الهجوم رفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا وأيمن يحيى.

ويغيب السنغالي ساديو ماني عن المباراة، بجانب البرازيلي أليكس تيليس بقرار فني من المدرب كاسترو.

بينما يغيب عبدالرحمن غريب عن مباراة النصر والفيحاء بسبب الإصابة، وكذا الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: عزيز بيهيتش - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - أيمن يحيى.