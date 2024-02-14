"المشكلة السكانية" على مائدة نقاش مركز إعلام طور سيناء

نظم مركز الإعلام بطور سيناء لقاء إعلاميا بعنوان" آليات مواجهة المشكلة السكانية"، وذلك بمقر المعهد الفنى الصحى بالطور، حاضرت خلالها الدكتورة حنان رجب لاشين مدير ادارة التغذية العلاجية بمديرية الصحة، وبمشاركة طلاب وطالبات المعهد.

جاء اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها، تحت شعار " أسرتك...ثروتك " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء

وأكدت الدكتورة حنان رجب لاشين مدير ادارة التغذية العلاجية بمديرية الصحة، أن العمل على توفير المزيد من فرص العمل بكافة المجالات للنهوض بالمستوى الاقتصادى لافراد المجتمع بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى الجانب المادى والبشرى أمر ضروري يقع على كاهل متخذي القرار، الا ان هناك تحديات ومشكلات تأتي في مقدمتها التزايد السكانى غير المنضبط بما يؤثر سلبا على مخرجات التعليم والمستوى الصحى والتنموى.

وأوضحت "لاشين" انه لا بد من امتلاك رؤية واضحة- يأتي في مقدمتها- توفير متطلبات اقامة حياة زوجية يتحمل خلالها الطرفين المسئولية فى رعاية الجيل الجديد، العمل على تحسين خصائص الاسرة بامتلاك الكثير من المهارات المختلفة لمواكبة متغيرات العصر، وغيرها.

وأشارت إلى انه لابد للفرد المقبل على الزواج ان يخطط لمستقبله بشكل صحيح ليتخذ القرار المدروس تجاه تكوين اسرة يتوافر فيها مقومات الحياة بدون مغالاة، والتى تمكنه من تربية نشء يساهم فى البناء ولا يعد عبئا او عالة على المجتمع.

وأوصت مدير ادارة التغذية العلاجية بمديرية الصحة، بضرورة بذل مزيد من الجهود لتعديل بعض العادات والتقاليد ذات الموروث غير الصحيح.

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