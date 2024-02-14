تعرف على قائمة الأهلي المتجه إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة بعد قليل إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، لمواجهة شباب ‏بلوزداد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر، والتي تغادر بعد قليل وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - حسين الشحات - مصطفى أبو الخير - رضا سليم.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - أنتوني موديست.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني بينما يمتلك شباب بلوزداد المركز الرباع بالتساوي مع ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.