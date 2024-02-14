"آداب عين شمس" تكرم رؤساء الأقسام بالكلية لجهودهم في الفصل الدراسي الأول

كرمت إدارة كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة فى محمد إبراهيم وكيل الكلية رؤساء الأقسام تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إعلان النتائج بشكل سريع وفعال خلال الفصل الدراسي الحالي.

كما قدمت الكلية تكريمًا رسميًا لرؤساء الأقسام في إطار التقدير والاعتراف بجهودهم المستمرة في إعلان النتائج في زمن قياسي، حيث تم احتساب الدرجات ونشرها للطلاب في غضون أيام قليلة فقط بعد انتهاء الامتحانات.

وأشادت إدارة الكلية رؤساء الأقسام لدورهم الفعال والمهم في تيسير عملية إعلان النتائج.

وأعرب رؤساء الأقسام المكرمون عن امتنانهم وتقديرهم لإدارة الكلية على تعاونهم ودعمهم المستمر لهم خلال عملية إعلان النتائج، مُشيرين إلى أن توجيهاتهم الواضحة والفعالة سهّلت عملهم وضمنت تقديم النتائج بأسرع وقت ممكن.

وفي نهاية التكريم، أعرب وكيل الكلية عن سعادته بالتعاون مع رؤساء الأقسام وقدرتهم على العمل الجماعي الفعال، مُعبرًا عن أمله في أن يستمر هذا التعاون في المستقبل لتحقيق المزيد من التطور والتحسين في عملية إعلان النتائج.