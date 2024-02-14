في يوم الحب.. أبرز ثنائيات السينما المصرية بدأت بالصداقة وانتهت بالزواج

يحتفل الشعب المصري اليوم بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير، حيث يحرص الأحباب على تبادل الهدايا للتعبير عن الحب ومشاركته حياته ومشاعره العاطفية، ولا سيما هذه القصص الواقعية جسدها نجوم الفن في عدد كبير من الأعمال الفنية إلى أن بعضها تحول من الشاشة إلى الحياة الواقعية، ورفع النجوم شعار "ومن الحب ما قتل"، وهناك عدد من نجوم الزمن الجميل جمعهم قصص حب رائعة انتهت بالزواج مثلما جمعهما بالفن.

1- بليغ حمدي و وردة

بدأت شرارة الحب بين بليغ حمدي ووردة منذ اللقاء الأول الذي جمع بينهما أثناء تلحين أغنية "يا نخلتين في العلالي"، حيث وصف بليغ مشاعره عندما رأى وردة قائلًا: "لأول مرة اهتز بهذه الدرجة عندما أرى امرأة"، استوحى بليغ معظم أعماله الغنائية من هذه القصة، فيما غنته وردة أو غيرها من ألحانه.

لخص بليغ حمدي هذه القصة في أغنية "العيون السود" وتحديدًا في هذا الكوبلية "كل غنوة عالفرح كانت..عالجرح كانت..عالصبر كانت..عالحب كانت كتبتها وقلتها كانت عشانك"، واستمر الثنائي في تقديم أعظم الأغاني الرومانسية مثل: "وحشتوني، باودعك، لو سألوك، ليالينا، بلاش تفارق، اشتروني، خليك هنا".

بليغ حمدي و وردة

2- فاتن حمامة وعمر الشريف

تعاون الثنائي فاتن حمامة وعمر الشريف في عدد من الأعمال الفنية والتي بدأت بالصداقة وانتهت بالزواج، وأطلق عليها الوسط الفني "إيزيس وأوزوريس السينما المصرية"، حيث كان فيلم "صراع في الوادي" البداية رغم الاختلافات الكبيرة التي كانت بينهما.

كتبت الفنانة فاتن حمامة رسالة إلى الفنان عمر الشريف تعبر عن حبها الشديد له، وقالت: "أنا أحبك دائمًا وبالرغم مما أنت عليه أو ما ستكون عليه الآن أو لاحقًا، أحبك لأنني أيضًا وحتى هذا اليوم- أكثر شخص يعرفك، وجاهد في أن يعرفك".

رسالة فاتن حمامة الى عمر الشريف

تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة عام 1955، وأنجب منها "طارق"، كما قدم الثنائي عددا من الأعمال الفنية التي مازالت حتى الآن عالقة في أذهان الجمهور مثل: "نهر الحب، أيامنا الحلوة، صراع في الميناء، سيدة القصر".

عمر الشريف وفاتن حمامة

3- أنور وجدي وليلى مراد

بدأت قصة حب الفنان أنور وجدي مع الفنانة ليلى مراد أثناء تصوير فيلم "ليلى بنت الفقراء"، وأعرب عن حبه لها حيث قال: "يا سلام يا ليلى لو اتجوزتك وعشت معاكي على طول"، لترد عليه بطريقة طريفة: "مرة واحدة كده؟".. ليرد عليها قائلًا: "وفيها إيه يعني، أهو ساعات ربنا يستجيب دعا الواحد، يا رب تتجوزيني يا ليلى".

أثمرت هذه الزيجة عن أعمال فنية رائعة مثل؛ "ليلى بنت الريف، حبيب الروح، الهوى والشباب، غزل البنات، عنبر، قلبي دليلي، بنت الأكابر، ليلى بنت الأغنياء".

أنور وجدي وليلى مراد

4- شادية وصلاح ذو الفقار

بدأت شرارة الحب بين الفنانة شادية والفنان صلاح ذو الفقار أثناء تصوير فيلم "أغلى من حياتي" حيث تحولت أجواء التصوير من مجرد مشاهد في الشاشات التلفزيونية إلى قصة حب تحدث عنها الوسط الفني، وقالت: "كان النظام من أهم مميزات صلاح.. لقد تعود النظام الدقيق من عمله السابق ضابط بوليس".

اشتركا الثنائي في عدد من الأعمال الفنية مثل: ""أغلى من حياتي، مراتي مدير عام، كرامة زوجتي، عفريت مراتي وجميعها من إخراج فطين عبد الوهاب، حققت هذه الأعمال نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا ولاقت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد الفنيين.