بمناسبة عيد الحب.. تعرف على أكثر علاقات الزواج والحب جدية بين الأبراج

في ذكري عيد الحب.. تعرف على أكثر العلاقات الزوجية والعاطفية بين الأبراج أكثر جدية وأكثر توافق ونجاح فتعال عزيزي القارئ نتعرف على أكثرها توافقًا وجدية لتختر من يوافقك من بين هذه الأبراج وما يكون لك أكثر توافقا ويحقق لك السعادة، ولنبدأ ببرج الحمل..

برج الحمل

الحب عنده: رومانسية ومشاعر جياشه

رجل الحمل في الحب: يرتقي بمشاعره بحماسة شديدة معبرًا عن حبه بكلمات رقيقة أو بهدية جميلة

امرأة الحمل في الحب: رومانسية وتعبر عن حبها بأن تستخدمها ذكائها العاطفي فى تطوير علاقتها بالشريك

الأبراج التي تتوافق مع برج الحمل

يتوافق برج الحمل مع كل من “السرطان. والميزان والأسد ”

أولًا: برج الحمل والسرطان

بينهما علاقة ناجحة تقوم على تبادل العواطف والمشاعر ذلك على اعتبار أن الحمل يوفر الهدوء ويصبر في الحكم عليه ولا يتسرع عليه والسرطان بدوره يوفر سبل الراحة للحمل وعلى ذلك يتوافق كل منهما.

ثانيا: برج الميزان إذ يتوافق مع برج الحمل ويقيمان علاقة أكثر توافق وهذا التوافق يتجلي في حماس الحمل واندفاعه الذي يتوقف عند هدوء الميزان وحكمته التي تفيض بالاحترام والحب والحكمة التي يتوقف عندها الحمل.

ثالثا: الحمل فد يتوافق مع برج الأسد إذ يشكلان كلاهما ثنائي عاطفي قوي يشوبه المتعة المتبادلة التي تظهر في برج الأسد الذي يمد برج الحمل بسحره الهادئ فيمتص غضبه الذي يشبه آن ذاك زائير الأسد ذلك عن الأبراج التي تتوافق مع برج للحمل.



ثانيا :برج الثور



برج الثور في الحب: يتصف بأنه مخلص في حبه فقد يعطي بدون مقابل ولا حدود كما يعرف بكرمه المبالغ لمن يحبه ذلك عن الحب ببرج الثور.

رجل الثور في الحب مخلص ويعطي بدون مقابل

امرأة الثور في الحب: توصف بعاطفة قوية وتتجلى تلك العاطفة من إخلاصها لشريكها

الأبراج التي تتوافق مع الثور.



السرطان والعذراء والجدي

أولًا: برج الثور والسرطان

علاقه صادقه من الدرجة الأولى كلاهما يؤمن بالحب والرومانسية ويحققان الاستقرار.



ثانيا:علاقة الثور والعذراء

علاقة قوية وناجحة لأبعد الحدود لأن كل منهما يحتوي الآخر

ثالثا:علاقة الثور بالجدي

علاقة ناجحة لأنها تحمل الطابع العملي حيث يتعامل كل منهما مع الآخر بذكاء عاطفي إذ أن كلاهما يقدر الآخر.

ثالثا:برج الجوزاء

برج الجوزاء في الحب:

يتمتع في الحب بصفات فريدة في حبه ذلك لأنه في حبه بثير مشاعر الإثارة والتجدد وهذا التجدد يوضحه من خلال رومانسيته العاقلة في تعبيره لشريكه عن حبه له إذ يعبر عن مشاعره بشكل واضح وصريح. ذلك في الحب بشكل عام

رجل برج الجوزاء في الحب

يميزه مغازلته الرائعة لشريك حياته وتمسكه به لأبعد الحدود

أما امرأة الجوزاء في الحب: فقد تميل في مشاعرها إلى الذكاء العاطفي حيث التعامل مع شريكها معتمدة على عنصر التشويق فضلًا عن أنها تعبر عن مشاعرها بصراحة وذلك بتحسينها من نفسها باستمرار لتصل إلى أعلى مستوى من العلاقة ذلك عن امرأة برج الجوزاء في الحب.

عن الأبراج التي تتوافق مع برج الجوزاء في الحب ويحققان معًا علاقة جدية فهي الحمل والأسد والدلو والقوس



أولا: علاقة الجوزاء بالحمل

ثنائي رائع اذ ان كلاهما يتعامل مع الآخر بذكاء عاطفي ويحتويه



ثانيا:علاقة الجوزاء مع الأسد

علاقه ناجحه جدا اذ يشوبها الشغف وعلاقه قويه تهدف إلى الاستقرار



ثالثا:علاقة الدلو والجوزاء

علاقة بها ارتباط قوي للغاية لأن كلاهما يجمع بينهما الذكاء العاطفي وبالتالي يحرص كل منهما على احتواء الآخر



رابعا:علاقة الجوزاء بالقوس

بينهما توافق كبير للغاية اذ ان كلاهما حريص على تقوية العلاقة من خلال تغذيتها بمعاني الحب



رابعا:برج السرطان

الحب في برج السرطان

يتصف بأنه حب يقوم على علاقة عاطفية طويلة لأن يشوبها محافظة كلا الطرفين على مصلحة الآخر فى العلاقة



حب رجل السرطان: يتعاطف مع شريكه بطبيعته ويشعره بالحب من خلال إخلاصه له ومساندته له فضلا عن احتوائه له



حب امرأة برج السرطان: مشاعرها رقيقة ومخلصة وتعبر عن حبها لشريكها طوال الوقت

أكثر الأبراج التي تتوافق مع السرطان وأكثرها جدية.



الجوزاء والجدي



أولا.علاقة السرطان الجوزاء

علاقة إعجاب متبادل يشوبها الا حترام والتقدير إذ أن كل منهما يحرص على علاقته مع الآخر



ثانيا:علاقة السرطان والجدي

علاقة هادئة أكثر توافقا ذلك لأن كلاهما يحرص على تحقيق المتعة بما فيها من انسجام مع الآخر إذ أن كلاهما يحاول أن يتآلف عاطفيا مع شريكه ليحققا استقرار ومن ثم يعيشون علاقة طويلة الأمد يشوبها السعاده



خامسا:برج الأسد

الأسد في الحب: الحب عنده مسؤوليه وإعلان بشكل رومانسي كما أنه حب مثالي يشوبه الإخلاص



الحب عن رجل الأسد:

من منطلق إحساسه مسؤولية من يحب فيتعامل معه بإخلاص و مشاركة ويتحمل مسؤوليته ويعبر عن ذلك بصراحة مطلقة وقد تظهر مسؤوليته في إحساسه بحبيبه واهتمامه به



الحب عن امرأة الأسد:

تغير علي شريكها ومحبة له ومخلصة وتعبر عن حبها بصراحة مفرطة

الأبراج التي تتوافق مع برج الاسد في الحب.



الميزان والحمل

الاسد والميزان

علاقة قوية تبدأ بالصداقة وتنتهي بالحب ذلك لأن كلاهما يتفقان في الكثير من الصفات ومن بينها الرفاهية والفخامة



الأسد والحمل

علاقة ايجابية تحمل العقلانية سواء في الزواج أو الحب وتستمر



سادسا:

برج العذراء

الحب في برج العذراء:

يعني الأمان والإخلاص والاستقرار



الحب عند برج العذراء:

صادق ووفي يحب الإخلاص مع شريكه رومانسي لأبعد الحدود



الحوت والعذراء

علاقة متينة وقوية فالعذراء تبحث عن الحنان في برج الحوت لأنه رومانسي والحوت يبحث عن قوة العذراء.