وزير الصحة يستقبل مؤسس الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، البروفيسور جورج مازايجيس رئيس برنامج زراعة أعضاء الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور جورج مازايجيس، والوفد المرافق له، ورحب الوزير بمقترحات التعاون مع الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، واستعراض نسب زراعة الأعضاء في مصر والوطن العربي، ومناقشة التحديات الرئيسية في مجال زراعة الأعضاء.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن وزارة الصحة والسكان تعمل علي ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل وتكوين شبكة قومية يتم من خلالها تنظيم عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم في منع الممارسات غير المشروعة.

وأضاف " عبد الغفار " أنه تم مناقشة إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية، وربطها إلكترونيا باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء، موضحًا أن الوزير أكد على حوكمة منظومة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمتابعة المستمرة لعمل جميع المراكز، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.

وأكد " عبد الغفار " أن القيادة السياسية تضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لتيسير العمل بملف زراعة الكبد بمصر، لذا حرصت الدولة المصرية، على إنشاء وتجهيز أول مركز إقليمي طبي متخصص بمجال زراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط بمقاييس عالمية، داخل مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون طب الطوارىء والحالات الحرجة، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص ، والدكتور احمد الصباغ نائب رئيس الجمعية المصرية لزراعة الكبد، والدكتور أحمد مروان رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال.

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