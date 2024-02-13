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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة نقل بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 12 شخصا بجروح وكدمات وكسور إثر إنقلاب سيارة ربع نقل "كبوت" تقل عدد من المواطنين على طريق قرية برقين بنطاق مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية نتيجة اختلال مقود القيادة بيد السائق وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة ببلاغ وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من العمال.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم محمد الهلالي، رئيس المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل  "كبوت" تقل عدد من العمال حال سيرها فى الطريق الواصل بين قريتي "كفر غنام - برقين"، بنطاق المركز .

تم  نقل المصابين بواسطة 7 سيارات الإسعاف الى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج فيما جرى رفع آثار الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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