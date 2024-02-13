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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة مستشار بمحكمة طنطا في حادث تصادم بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب مستشار بمحكمة طنطا الابتدائية بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة يستقلها بسيارة أخرى على طريق ميت غمر بنطاق محافظة الدقهلية لدى عودته من عمله وجرى نقله الى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم.

 كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم واصابة شخص.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي يستقلها "محمد مجدي السيد"،مستشار بمحكمة طنطا الابتدائية وتعرضه لإصابات متفرقة بالجسم اثر تصادم سيارة ملاكى يستقلها مع ملاكى أخرى..

جرى نقل المصاب الى مستشفى ميت غمر العام  عقب وصول مندوب لاستلام أوراق قضايا التى كانت بحوزته. 

وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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