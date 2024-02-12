بسبب الخلافات العائلية.. فلاح يشرع فى التخلص من نجل عمه بالدقهلية

أصيب كهربائي بنزيف فى المخ على إثر قيام نجل عمه بالتعدي عليه بالضرب والشروع فى التخلص منه بضربه بحجر على رأسه بقرية ميت عنتر مركز طلخا محافظة الدقهلية وذلك بعد مشادة تطورت الى مشاجرة نتيجة خلافات عائلية بينهم وجرى نقل المصاب فى حالة خطرة لمستشفى الطوارئ الجامعي ضبط المتهم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا من مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة بوصول"حسام.ح.ع.ح"، 25 عاما، كهربائي، ومقيم قرية ميت عتر دارة المركز، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف فى المخ"إدعاء تعدي ولا يمكن استجوابه".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب،5 عاما، عامل ومقيم بذات القرية اتهم نجل شقيقه "صالح.ح.ع"،31 عاما، فلاح ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بقطعة حجرية وإحداث إصابته لوجود خلافات عائلية بينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.