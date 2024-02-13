بالفيديو.. المرور: كثافات مرورية بشارع رمسيس حتى شارع الجيش

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية مستمرة حتى شارع الجيش وصولا لميدان العباسية، ويشهد تقاطع شارع صلاح سالم كثافات بسيطة.

وأضافت "هالة" أن هناك سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة وعند كوبري الجلاء، كما أن هناك كثافات نسبية عند كوبري المطار تبدأ تقل وتختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار، كذلك الأمر عند كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه إلى الفنجري، ويحدث نفس الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

وأردفت أن كورنيش النيل يشهد كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة حتى وسط البلد، للقادم من المظلات، وفي محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم بطئا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وظهرت بعض الكثافات في شوارع المساحة والعريش ومدكور والطالبية ومشعل وشارع العشرين وللمتجه إلى كوبري الجيزة المعدنية وشارع فيصل بالطوابق حتى العشرين.