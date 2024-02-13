النقض تقضي بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل مواطن بالقليوبية

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ثلاثة متهمين، وذلك على الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد، وفى الموضوع بتخفيف الحكم للسجن المشدد 15 سنة لإدانتهم فى جريمة قتل عمد بالقليوبية .

أاسندت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية وهم كل من: "م.س" و" ا.خ" وشهرته جوافة و"م.س" والمتهمة "ا.م" بأنهم بدائرة القناطر الخيرية قتلوا المجنى عليه "ب.ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض سكين وأداة شطة وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

كما اقترنت تلك الجناية بأخرى بأنهم فى ذات المكان شرعوا فى سرقة التليفون الخاص بالمجنى عليه، وكان ذلك ليلا حال كونهم حاملين أسلحة، كما حازوا وأحرزوا بدون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة إلا لشخصية لسلاح نارى وذخائر وسلاح أبيض وأداة الشطة.

وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن الموبد عدى المتهمة الرابعة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومصادرة المضبوطات، وإلزامهم المصاريف الجنائية أ، وبصدور ذلك الحكم تقدم دفاع المتهمين الدكتور محمد كمال غيطاس المحامى بالنقض بالطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض خلال 60 يوما بإيداع مذكرة أودع بها الدفوع القانونية لإلغاء الحكم وبنظره أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم .