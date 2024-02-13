أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 397 ألفا و80 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 397 ألفا و80 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم تسجيل مقتل 1090 جنديا روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و424 دبابة و12 ألفا و4 من المركبات المدرعة و9 آلاف و500 من النظم المدفعية و981 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و667 من أنظمة الدفاع الجوي و332 طائرة مقاتلة و325 مروحية و24 سفينة حربية، فضلا عن 1518 من المعدات الخاصة و7 آلاف و332 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و12 ألفا و623 من المركبات وخزانات الوقود".

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أنه نتيجة لعمليات قتالية مع القوات الروسية، تم تدمير 16 طائرة من طراز "شاهد" معادية في مناطق دنيبرو وزابوروجيا وخيرسون.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بيان للجيش على تطبيق تليجرام قوله "إنه نتيجة للعمليات القتالية، تم تدمير 16 طائرة بدون طيار هجومية تابعة للقوات الروسية داخل مناطق دنيبرو وزابوروجيا وخيرسون".

وأشار البيان إلى أنه خلال الليلة الماضية، هاجم الجيش الروسي أوكرانيا بـ23 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-136/131 من مناطق بريمورسكو-أختارسك - روسيا، وكيب تشودا - شبه جزيرة القرم.