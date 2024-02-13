الصين تحث إسرائيل على وقف العملية العسكرية بمدينة رفح "في أسرع وقت ممكن"

دعت وزارة الخارجية الصينية؛ إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة "في أسرع وقت ممكن"، محذرة من وقوع "كارثة إنسانية خطيرة" هناك إذا لم يتوقف القتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان: "الصي تعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية الصينية "أنها تحث إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في أقرب وقت ممكن، وبذل كل جهد لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء، منع وقوع كارثة إنسانية أكثر خطورة في منطقة رفح".

وارتكبت إسرائيل فجر أمس الاثنين مذبحة جديدة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شنت 40 غارة على مدينة رفح وأحزمة نارية وقصف من البوارج البحرية على مناطق مختلفة، ما أسفر عن استشهاد إصابة ما يقرب من 100 فلسطيني.