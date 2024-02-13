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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب كلب.. نظر محاكمة متهم أحدث عاهة مستديمة لطالب

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة شاب متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم أطلق كلبا شرسا على جيرانه، أثناء وقوع مشاجرة بمنطقة الأميرية، ونتج عن ذلك إصابة طالب تصادف وجوده في المنطقة بالصدفة.

وجاء بالتحقيقات، أن النيابة انتقلت لمكان الواقعة آنذاك، وأوضحت المعاينة نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج.

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