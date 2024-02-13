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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخارجية الفرنسية تعلن إجلاء 42 شخصُا من قطاع غزة عبر معبر رفح

الإجلاء من قطاع غزة
الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح
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أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، عن إجلاء 42 شخصًا من قطاع غزة عبر معبر رفح، بطلب من فرنسا؛ ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين غادروا قطاع غزة إلى أكثر من 200 شخص.

وأوضح لوموان أمس الإثنين، إن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى المنطقة سلَّطت الضوء على الأهمية التي توليها البلاد لضمان السماح لهؤلاء الأشخاص المدرجين لإجلائهم، بالعثور على ملاذ في فرنسا.

وتابع، أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل إتاحة إجلاء أشخاص آخرين تتابع فرنسا وضعهم في غزة، من أجل عودتهم إلى فرنسا، مشددًا على أهمية أن تتخذ إسرائيل تدابير ملموسة لحماية حياة المدنيين في غزة، وأكد مجددا دعوة فرنسا إلى وقف القتال.

الخارجية الفرنسية ,إجلاء قطاع غزة معبر رفح