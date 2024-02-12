أحمد بدوي: قانون إتاحة وتبادل البيانات سيحقق طفرة غير مسبوقة ويعمل علي جذب الاستثمارات

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون إتاحة وتبادل البيانات، سيحقق طفرة تكنولوجية غير مسبوقة وسيقضي علي مقولة أن الوزارات تعمل في جزر منعزلة، حيث أنه سيحقق التكامل الشامل بين جميع الجهات الحكومية وسيعمل علي جذب الاستثمارات من خلال بنية تحتية سليمة لبيانات في كل المجالات تحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وأضاف “بدوي” خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن لجنة الاتصالات تنتظر وصول قانون إتاحة وتبادل البيانات حتي يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، لما سيحققه من عوائد علي الاقتصاد الوطني، ويعمل علي الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية.

وثمن، جهود وزارة الاتصالات بقيادة، الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي مسايرة التطور وإعداد تشريعات وقوانين تساهم في استكمال البنيان التشريعي للقوانين التكنولوجية التي تخطوا بها مصر خطوات ثابته لتؤكد ريادتها وقدرتها علي الانطلاق نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتابع، بان وزارة الاتصالات تنفذ استراتيجية القيادة السياسية في تحقيق أكبر معدلات النمو لدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة خططها الاستراتيجية في تقديم تشريعات تناسب المصريين في الجمهورية الجديدة.