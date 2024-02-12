بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون في مجال خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقد قام بتوقيع البروتوكول محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع المهندس ممدوح رسلان - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، ويتضمن البروتوكول تحديد القواعد والشروط والأحكام التي تنظم آلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بهدف تيسير العمليات المالية للمستفيدين.

ويتيح البروتوكول تقديم خدمات التحصيل من خلال نقاط البيع الإلكترونية (pos indoor) حيث سيقوم البنك بتغطية كافة مراكز التحصيل والفروع التجارية بالشركات التابعة، وكذلك تفعيل خدمة السداد باستخدام المحافظ الإلكترونية وباستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، كما سيتم تقديم خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات التي تتيح سداد المدفوعات الحكومية المختلفة CPS، بالإضافة إلى تقديم خدمة تحصيل الفواتير من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة، كما توفر المنظومة التي سيتم تطبيقها العديد من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن الفواتير وخدمات الدفع والسداد للمتحصلات طوال أيام الاسبوع.

وقد صرح محمد الإتربي بأن " توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، وأن يكون الرائد في توفير الخدمات المالية المتقدمة، ومواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان، وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء؛ حيث يسعى بنك مصر جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث إن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفي المصري؛حيث حقق بنك مصر نسب نمو متميزة خلال عام 2023 بلغت 95% من إجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الالكترونية (نقاط البيع بنسبة 53% والمواقع الالكترونية 300% ورمز الاستجابة السريع 120%) بإجمالي 640 ألف نقاط بيع وأكثر من 6 آلاف موقع إلكتروني وأكثر من 6 مليون حركة رمز استجابة سريع.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق ويراعي الأمان والجودة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفي سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر ويعزز البروتوكول التكامل الرقمي ويسهم في تحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأضاف أن هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو رؤية مستقبلية تحقق التكامل والابتكار في تقديم الخدمات وفي إطار الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.

ويحرص بنك مصر دائماً على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول الي المجتمع اللانقدي مما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني، كما يسعى البنك لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.