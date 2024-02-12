ولاية كاليفورنيا الأمريكية تتعرض لـ13 زلزالًا خلال 25 دقيقة

تعرضت ولاية كاليفورنيا لسلسلة من الزلازل خلال فترة وجيزة، حيث ضرب 13 زلزالًا الولاية خلال 25 دقيقة فقط، ومن بين هذه الزلازل كانت هزة بلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقد وقعت جنوب غرب الولايات المتحدة بالقرب من الحدود بين كاليفورنيا والمكسيك. وأدى هذا النشاط الزلزالي إلى اهتزاز منازل السكان، وفقًا لتقرير من مجلة "نيوزويك".

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بأن الزلزال الأول وقع بعد منتصف ليل الأحد، في تمام الساعة 12:36 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وهو الوقت الذي كان فيه معظم الناس نائمين.

ضرب الزلزال منطقة شمال غرب مدينة إل سنترو، وهي مدينة تقع في وادي إمبريال بالقرب من الحدود الجنوبية لكاليفورنيا. استمرت الهزات في جميع أنحاء المنطقة حتى تم تسجيل الزلزال الثالث عشر في ساعات الصباح الباكرة يوم الاثنين في تمام الساعة 1:01 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

شارك مكتب سان دييجو التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية خريطة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "لقد كانت ليلة مزدحمة في شرقنا... حدثت عدة زلازل صغيرة في إل سنترو خلال الـ 15 دقيقة الماضية. تم الشعور بها في مكتبنا. وحتى الساعة 12:53 صباحًا كان هناك 13 زلزالًا!".

وشارك حساب USGS Shake Alert على "تويتر" أيضًا خريطة توضح النشاط الزلزالي، قائلاً: "صباح الخير جنوب كاليفورنيا! هل شعرتم بالزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على بعد ميلين شمال غرب إل سنترو في الساعة 12:36 صباحًا؟".

أبلغ أحد السكان الذين يعيشون في المنطقة: "لقد هزني الزلزال وأنا كنت على وشك الذهاب إلى السرير.

كانت قوته كافية لجعل الأشياء تسقط وتتحطم". وأبلغ بعض الأشخاص عن شعورهم بزلازل متعددة وأبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن حدوث حوالي 15 زلزالًا قابلًا للقياس.