أزمة برلمانية خلال مناقشة العلاوة الاجتماعية

أثارت كلمة النائبة مها عبد الناصر "احنا بنمثل على الناس"، أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قوانين زيادة العلاوات والمعاشات والحوافز.

وقرر مجلس النواب، بسبب اعتراض الأغلبية على حذف الجملة من مضبطة الجلسة العامة.

وقالت النائبة: احنا بنمثل على الشعب بهذه العلاوات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب المصري.

وطالبت بباستدعاء رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية بالكامل، إلى المجلس، لعرض خطة إنقاذ الاقتصاد المصري، في ظل المشكلات المتتالية، قائلة: "الناس ماشية في الشارع تكلم نفسها"

وتدخل الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، قائلا: مجلس النواب يعايش الشعب المصري لحظة بلحظة، ولا يقبل التمثيل عليه.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف الكلمة من المضبطة، قائلا: حرية الرأي مكفولة للجميع معارضة وأغلبية، بدون افتئات أو تجاوز .