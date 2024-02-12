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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

العثور على جثة شاب مقتولاً داخل شقة بكمباوند شهير في أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة شاب مقتول طعناً داخل شقة بكمباوند شهير بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، من خلال تفريغ الكاميرات بمحيط مسرح الجريمة وفحص علاقات المجني عليه وسؤال مالكي الشقة وشهود العيان لتتبع خط سير الجناة وضبطهم.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شخص داخل شقة بكمباوند شهير بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة "إسلام ج" به اثار طعنة نافذة بالبطن وملقي علي الأرض، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى عقب مناظرة فريقاً من النيابة العامة لها وحضور خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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