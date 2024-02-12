طائرات الاحتلال تقصف مسجد الهدى وتشن أكثر من 40 غارة على رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قامت بقصف مسجد الهدى بمنطقة يبنا في رفح، كما شنت أكثر من 40 غارة جوية على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

في اليوم الـ 129 للعدوان على قطاع غزة، استشهد أكثر من 28،176 شهيدا و67،784 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام، ويواصل العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين ، ويستعد الجيش الإسرائيلي في تركيز كل ضرباته على مدينة رفح الفلسطينية، التي تحتوي على مئات النازحين الفلسطينيين.

فمنذ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتركيز العملية العسكرية على رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب ذلك في كارثة إنسانية.