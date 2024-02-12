مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأمس الأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل المعاناة المستمر لسكان غزة من الناحية الصحية والبيئية، فمنع الاحتلال إدخال الأكسجين والوقود التي تعمل بة الأجهزة داخل المستشفيات في القطاع، وأوضحت أن هناك أكثر من 30 مصاب من الطواقم الطبية، واستشهد 3 أفراد من مستشفى الأمل، وتوقفت 20 سيارة إسعاف عن العمل عقب استهدافها.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين داخل منازلهم بالغارات الجوية والقصف المدفعي ويتزايد أعداد الشهداء والجرحى، في ظل التدهور الكبير للمنظومة الطبية، واستشهد أكثر من 28،176 شهيدا و67،784 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام، ويواصل العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين.