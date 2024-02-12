بعد زواج 5 سنوات.. زوج يقتل زوجته ويدّعى سقوطها من علو بالطالبية

الطب الشرعى يكشف الحقيقة ويشير لوجود شبه جنائية وأصابع الاتهام تتوجه إلى الزوج

الزوج يعترف بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية ولم يقصد قتلها

«إيمان ماتت».. تلك الكلمات الصادمة كانت خلال مكالمة هاتفيه لزوج يخبر أسرة زوجته بوفاة نجلتهم فجأة بعد سقوطها من ارتفاع داخل عش الزوجية، لكن الأجهزة الأمنية وجهات التحقيقات كشفت الحقيقة.

بداية القصة كانت داخل أحد الأحياء الشعبية بمنطقة الطالبية بالجيزة، حينما تزوجت إيمان من رجل اعتقدت أنه الزوج الصالح، لكنها بعد مرور الوقت اكتشفت الحقيقة المرة، وأنه زوج لا يؤتمن، فسرعان ما دبت الخلافات واشتعلت حدتها حتى وصلت إلى اعتداء زوجها عليها بالضرب والخنق حتى فارقت الحياة، وحينما اكتشف أنها فارقت الحياة جلس يفكر فى طريقة لإبعاد التهمة عنه والإفلات من العقاب، فقرر تأليف قصة من وحى خياله، حيث أخبر أسرتها بأنها توفيت إثر سقوطها من علو داخل المنزل.

ولكن حينما قامت أسرتها بإعداد إجراءات تصريح الدفن وعرض الجثة على مفتش الصحة كانت المفاجأة صادمة حينما تبين وجود علامات كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتبين أن هناك شبهة جنائية حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل بها آثار كدمات وسجحات متفرقة واشتباه نزيف داخلي ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء مرافقها «زوجها» سقوطها من علو والاشتباه في وفاتها جنائيًا ومقيمة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوج المتوفاة أفاد بسقوطها من علو وبتضيق الخناق عليه وبمواجهته بتقرير مفتش الصحة الذي أثبت وفاتها إثر اعتداء، أقر بقيامه بالتعدي على زوجته المتوفاة في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية ولم يقصد قتلها، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة، والتي واجهت المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وارتكاب الجريمة، وعليه انتدبت النيابة طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.