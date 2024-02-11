الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد مساء الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من غدٍ الاثنين، الى السبت 17 فبراير حيث يشهد غدا الاثنين 12 فبراير طقس دافىء نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد الاثنين والثلاثاء، نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد أنه اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، خيث يشهد انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلا على كافة الانحاء.

وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، ونشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

والملاحة البحرية علي البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.