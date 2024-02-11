الناتو يؤكد التزامه بدعم أوكرانيا وتعزيز دفاعاته في مواجهة التهديدات العالمية

اختتمت اليوم الأحد اجتماعات مستشاري الأمن القومي في حكومات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكد أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ على التزام دول الحلف الأوروبية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية بدعم أوكرانيا وحق شعبها في العيش بحرية وتمكينها من مجابهة التحديات الأمنية الراهنة.

شدد ستولتنبرغ على أن دعم صمود أوكرانيا في حربها مع روسيا لا يجب أن يكون عملا تطوعيا خيريا، بل هو التزام واجب للذود عن مصالحنا الوطنية والمشتركة في حلف شمال الأطلسي.

أكد على أن دول الحلف ستواصل تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا.

حذر ستولتنبرغ من أن روسيا لا تزال تشكل تهديدا خطيرا ليس لأوكرانيا وحدها بل لمجموع بلدان الأطلسي.

نبه إلى ضرورة الانتباه إلى ما تشكله الصين وكوريا الشمالية وإيران من تهديدات لمستقبل الحلف واستقرار دوله.

شدد ستولتنبرغ على أهمية بناء قوة الحلف "الرادعة" على ضوء المخطط العام لذلك الذي تم إقراره في قمة الحلف التي عقدت في يوليو الماضي.

وافق الحلف على استثمارات بقيمة 10 مليارا دولار أمريكى للتوسع في انتاج الذخائر والمقذوفات بما في ذلك 5ر5 مليون دولار أمريكي لانتاج 1000 مقذوف صاروخي لنظام بارترويت إضافية الشهر الماضي.

أكد ستولتنبرغ على أهمية تعزيز شراكات الحلف مع بلدان ليست أعضاء فيه مثل استراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان.