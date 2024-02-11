بالصور.. انطلاق ورش أسبوع أهل مصر من مسرح فوزي فوزي بأسوان

شهد مسرح فوزي فوزي يوسف الصيفي بمحافظة أسوان مساء اليوم، انطلاق الورش الفنية، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لأطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة "مشروع أهل مصر"، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمحافظة أسوان.

تضمنت الورش، ورشة تعليمية لكتابة السيناريو، قدمها الكاتب وليد كمال، وورشة تعليمية لكتابة وإلقاء الشعر قدمها الشاعر محمود الحلواني، وورشة الرسم بالموسيقى قدمها الفنان الدكتور وائل عوض وورشة الكاريكاتير قدمها الفنان عمرو فهمي، وورشة الرسم على السيراميك بعنوان "تأثير الفن على معالجة عادات العقل والسلوك"، والتي قدمتها الفنانة الدكتورة مريم الأمين.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعة من ورش الحرف اليدوية والتراثية، ومنها ورشة تعليم المصنوعات الجلدية، والتي نفذها الفنان محمد مراد، وورشة إعادة تدوير خامات البيئة، نفذتها السيدة نجوى عبد العزيز، وورشة تعليم الأركت الخشبي، نفذها الفنان حسنى إبراهيم، وورشة تعليم الشنط بالشبك، نفذها الفنانة أمانى ربيع، وورشة تعليم الشنط بالخرز، نفذتها السيدة منى عبد الوهاب، وورشة الخيامية نفذها الفنان خالد عبد المجيد، وورشة ورشة أصنع كتابك، نفذتها الفنانة الدكتورة أميرة سعد.

وشهد اليوم إقامة ورش فنون الأداء، والتي تضمنت ورشة تعليم صناعة الفيلم، قدمها المخرج حامد سعيد، وورشة مسرح بشرى قدمها المخرج ياسين الضو، وورشة الموسيقى، قدمها الفنان ماهر كمال، وورشة مسرح العرائس والأراجوز قدمها الفنان ناصر عبد التواب.

وانطلق الأسبوع الثقافي من محافظة أسوان تحت إشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقيلم القاهرة الكبرى، والمشرف العام على المشروع، وتستمر فعالياته حتى الثامن عشر من فبراير الجاري، وكانت زيارة مصنع كيما ٢ اليوم الأحد باكورة زياراته.

ويعد هذا الأسبوع هو التاسع والعشرون من عمر مشروع دمج أطفال المناطق الحدودية "أهل مصر" والذي يهدف لدمج أطفال المناطق الحدودية من خلال اجتماعهم في محافظة من محافظات مصر الحدودية تختلف في كل مرة عن سابقتها، ويختلف معها بطبيعة الحال برنامج الزيارات وتتنوع الورش التي تُقدم للأطفال.