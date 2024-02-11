الإمارات والنقد الدولي يناقشان التعاون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية

ناقش نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، والعلاقات بين الإمارات والصندوق، ودور الاقتصاد الإماراتي المتنوع والمتنامي في دعم بيئة الأعمال الدولية، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024.

وأكد الشيخ محمد بن راشد مواصلة القمة العالمية للحكومات لدورها في استشراف حكومات المستقبل ودعم بناء اقتصاد عالمي مستدام، من خلال مشاركة العديد من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر والمنظمات الدولية في أعمالها، لافتا إلى أن جلسات القمة ومخرجاتها تساهم بشكل فاعل في ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين دول العالم، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بما يساهم في تحقيق الازدهار والرفاه لدول العالم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

من جهتها، أشادت جورجيفا على بجهود الإمارات عبر منصة القمة العالمية للحكومات، التي تجمع صناع قرار وخبراء عالميين ومختصين في شتى المجالات، حيث توفر لهم بيئة محفزة للحوار الهادف والبناء وتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الملهمة للخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية تعود نتائجها بالنفع على البشرية جمعاء، مؤكدة تطلع الصندوق إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع الإمارات.