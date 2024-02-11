مخاوف وتحذيرات من استهداف الاحتلال لرفح الفلسطينية

قال الإعلامي لؤي أباظة، إنه بعدما باتت رفح الفلسطينية مكتظة بأكثر من مليون فلسطيني ممن نزحوا هربا من جحيم العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 4 أشهر على قطاع غزة، تعالت تحذيرات أممية ودولية خشية إقدام الاحتلال على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف "أباظة"، في تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن الأمم المتحدة بوصفها المنظمة الأكبر عالميا أكدت ولأكثر من مرة أن اجتياح الاحتلال لرفح الفلسطينية سيكون له عواقب إقليمية لا توصف، وذلك بسبب وجود آلاف من النازحين، والذين يعانون أصلا من ظروف قاسية، مشددة على أن اجتياح قوات الاحتلال للمدينة سيؤدي لخسائر بشرية كارثية.

وأشار إلى أنه من جانبه دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إلى حماية المدنيين في رفح الفلسطينية، لافتا أنهم تحملوا معاناة لا يمكن تصورها بعد أن تم تدمير منازلهم وتلغيم شوارعهم وقصف أحيائهم، وباتوا يواجهون الموت إما بالقنابل أو بالمرض أو بالجوع.

ولفت أن وكالات الإغاثة المختلفة، وعلى رأسها الأونروا، أكدت أن أي هجوم عسكري على رفح الفلسطينية سيؤدي لوقوع خسائر بين صفوف المدنيين الأبرياء خاصة بين النساء والأطفال، موضحة أن النازحين داخل المدينة يعيشون في قلق وذعر متصاعدين بعد إن لم يبق لهم مكان في القطاع يهربوا إليه.