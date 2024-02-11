الدوري الإنجليزي.. تين هاج يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

كشف إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمباراة اليوم ضد أستون فيلا على ملعب فيلا بارك في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: لوك شو، هاري ماجواير، رافائيل فاران، دالوت

الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند

يسعى تين هاج لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وطالب لاعبيه بالقتال من أجل جمع النقاط والتقدم في الترتيب، وحذرههم من خطورة هجمات أستون فيلا.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 23 مباراة.