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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يدك حصون وست هام فى الشوط الأول

ارسنال
ارسنال
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سحق فريق ارسنال نظيره وست هام يونايتد، برباعية نظيفه فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
سجل رباعية الشوط الأول اللاعب ويليام ساليبا فى الدقيقة الـ 32 وبوكايو ساكا ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 41، وغابرييل ماجاليس فى الدقيقة الـ 44، ولياندرو تروسارد فى الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء.
ودخل فريق أرسنال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: دافيد رايا.
خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماجاليس، جاكوب كيويور.
خط الوسط: مارتن اوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.
خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، غابرييل مارتينيلي.
ويجلس محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى على دكة بدلاء أرسنال، منتظرًا أعطاءه فرصة المشاركة خلال مجريات المباراة.

ويحتل فريق آرسنال المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

ارسنال وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز محمد النني