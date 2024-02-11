مصطفى محمد يتقدم لنانت فى الشوط الأول على تولوز

تقدم فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، على نظيره تولوز، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الملعب البلدى تولوز"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

سجل مصطفى محمد هدف نانت فى الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

ودخل فريق نانت اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، نيكولاس بالويس، ناثان زيزى، جون كيفن دوفيرن.

خط الوسط: ماركوس كوكو، موسى سيسوكو، بيدرو شيريفيلا.

خط الهجوم: بيني تراوري، مصطفى محمد، تينو كاديويري.

ويحتل فريق نانت المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق تولوز فى المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة.