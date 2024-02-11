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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وزير التعليم يتفقد مدرسة النور للمكفوفين في بنها

زيارة وزير التعليم
زيارة وزير التعليم
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تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مدرسة النور للمكفوفين في مدينة بنها التابعة إلى محافظة القليوبية، بالتزامن مع انطلاق أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وحرص الوزير على تفقد الفصول والحديث مع الطلاب واحتياجاتهم.

رافق الوزير خلال الزيارة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث جرى تفقد عدد من مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وكان قد بدأ وزير التربية والتعليم زيارته لمحافظة القليوبية، بعقد لقاء مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في ديوان عام المحافظة، ثم عقد اجتماعًا مع سماح إبراهيم مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وقيادات التربية والتعليم في المحافظة، وذلك جاء في إطار استعراض الإجراءات الخاصة بانتظام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس. 

زيارة الوزير

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الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام سير العملية التعليمية رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية التربية والتعليم بالقليوبية