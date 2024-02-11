ياسر حمد ينتظم في تدريب الزمالك استعدادا للإسماعيلي

انتظم ياسر حمد مدافع الزمالك، في تدريبات الفريق الأبيض اليوم الأحد، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في اللقاء المقرر له 19 من الشهر الجاري .

جاء انتظام المدافع ياسر حمد في المران اليوم عقب عودته للقاهرة، حيث سافر اللاعب في الأيام الماضية بإذن من الجهاز الفني لإنهاء بعض الأوراق الخاص به .

كان الزمالك قد تعاقد مع الدولي الفلسطيني ياسر حمد من أجل تدعيم خط دفاع الفريق خاصة بعد تجدد إصابة محمود حمدي الونش بالرباط الصليبي وتأكد غيابه عن الفريق لأشهر طويلة مقبلة .