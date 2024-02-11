"المصريين": دعوة الحكومة لحضور جلسات الحوار الوطني نقلة نوعية في العمل السياسي

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي أكثر عمقا وشمولا.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن ما تواجهه الدولة المصرية مؤخرا من تحديات تتطلب بدورها حوارا اقتصاديا متخصصا، بمشاركة جميع الأطراف المعنية للخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية، موضحا أن الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس السيسي خطوة مهمة وفعالة لإجراء حوار موسع وأشمل حول المحور الاقتصادي وقضاياه.

وثمن رئيس حزب "المصريين"، توجيه الدعوة للحكومة في كل الجلسات المقبلة، وكذلك توجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء وكافة المهتمين للمشاركة، كما ثمن ما انتهى المجلس إليه من تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، موضحا أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطني ومصداقيته.

وأوضح أن دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي ضرورة قصوى وخطوة لابد منها للوصول إلى حلول ورؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يجب أن تتسم المخرجات النهائية بالمرونة اللازمة التي تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.



وأكد أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني سيمنح الحوار الوطني المزيد من القوة والفاعلية ويزيد من جدية جميع الأطراف المشاركة في التعامل فيه، موضحا أن استجابة أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي تبرز التعاون الحقيقي وتساعد بدورها في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وخطوة مهمة وتكشف عن عزم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على حل جميع المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

ولفت إلى أن استجابة أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي تعكس الحرص الجاد على سرعة الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة للتوصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن.