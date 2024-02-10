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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

وفاة مدمن داخل مصحة غير مرخصة في كرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لفظ مدمن أنفاسه الأخيرة داخل مصحة إدمان غير مرخصة بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصحة إدمان غير مرخصة بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة مدمن، وبالتقابل مع والدة المتوفي ربة منزل، أفادت بأن نجلها مودع بالمصحة منذ 7 أشهر يوم لادمانه للمواد المخدرة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط القائمين على المصحة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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